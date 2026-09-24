Unnao News: सपा के नए जिलाध्यक्ष के स्वागत में उमड़े सपाई, कई जगह जाम

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बुधवार को नए जिलाध्यक्ष का स्वागत जिले की सीमा पर बनी कस्बे से शुरू हुआ और नवाबगंज, दही चौकी होते हुए लखनऊ बाईपास और एसपी कार्यालय तिराहा से पार्टी कार्यालय तक जारी रहा। जिलाध्यक्ष ने पूर्व सांसद अन्नू टंडन, पूर्व विधायक उदयराज यादव, सुनील साजन, बदलू खान, पूर्व मंत्री सुधीर रावत और अंकित परिहार के साथ आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोहिया वाहिनी के पूर्व सचिव राजेश मिश्रा ने कचहरी में स्वागत किया। डॉ. अभिनव कुमार ने सिविल लाइन स्थित आवास के पास स्वागत किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे।स्वागत करने वाले नेताओं ने कहा कि नए जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी जनपद में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। अगले विधानसभा चुनावों में उनके नेतृत्व में सपा सभी सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज करेगी। मिंटू निषाद, रमेंद्र कुशवाहा, सलमान, यदुवीर सिंह, अकरम प्रधान, भोला लोधी, अंशु रावत, सूरज रावत, भीम यादव और यदुवीर यादव ने भी स्वागत किया।सपाइयों ने सड़क पर खड़े कर दिए वाहनसिविल लाइन में पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद सपाइयों ने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े होने से जाम लग गया। करीब आधे घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। सूचना पर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा पहुंचे और वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया।