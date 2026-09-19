Unnao News: ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल बिजली पर भाकियू ने किया प्रदर्शन

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जिलाध्यक्ष किरण सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ध्वस्त है। रात में लगातार कटौती होने से उमस भरी गर्मी में ग्रामीण ठीक से सो नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि सदर तहसील क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से विभागीय भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। सर्वे विभाग में सरकारी अभिलेखों में हेर-फेर करके भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है।सफीपुर तहसील क्षेत्र के ददलहा तथा सदर तहसील क्षेत्र के पीपलखेड़ा में अभिलेखों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाकियू इन मामलों को लेकर आंदोलन करेगी। कहा कि पीडब्ल्यूडी, समाज कल्याण, नहर सहित विभिन्न विभागों में कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे सात सूत्रीय मांगों के ज्ञापन में आरोपों की जांच कराने की मांग की।