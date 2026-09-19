Unnao News: सात चरणों की काउंसलिंग पूरी, फिर भी नहीं भरी सीटें

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राजकीय पॉलिटेक्निक में दो ट्रेड कंप्यूटर साइंस व इलेक्ट्रानिक संचालित हैं। इनमें प्रत्येक में करीब 82 सीटें हैं। छठवें चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी होने पर इनमें से 152 सीटें भर पाई थीं। शेष 12 सीटों के लिए सातवें चरण की काउंसिलिंग शुरू हुई थी। यह 10 सितंबर तक चली थी। इस दौरान दो अन्य सीटें ही लॉक हो पाई थी। इसके साथ ही 154 सीटें फुल होने के बाद छात्रों ने प्रवेश लेने की कवायद शुरू कर दी है।प्राचार्य पीयूष शाक्य ने बताया कि सात चरणों की काउंसिलिंग पूरी हो गई है। अब प्रवेश लेने वाले छात्रों के अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसके बाद कक्षाओं का संचालन शुरू कराया जाएगा।इंसेट-1कंप्यूटर साइंस-76इलेक्ट्रानिक-78