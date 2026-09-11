Unnao News: लखीमपुर खीरी ने जीती अंडर-19 वालीबाल प्रतियोगिता

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पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली गई मंडलीय माध्यमिक विद्यालय वालीबाल प्रतियोगिता का समापन बृहस्पतिवार को हुआ। अंतिम दिन बालकों के विभिन्न आयु वर्ग के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में लखनऊ मंडल के छह जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-19 में लखीमपुर खीरी विजेता और रायबरेली उपविजेता रही। अंडर-17 में रायबरेली प्रथम तथा हरदोई की टीम दूसरे स्थान पर रही। अंडर-14 में लखनऊ ने रायबरेली की टीम को हराया। विजेता टीम को ट्रॉफी दी गई।डीआईओएस सुनील दत्त, प्रखर गुप्ता, प्रतियोगिता संयोजक किरण भारती, जिला क्रीड़ा सचिव माध्यमिक नवीन सिन्हा, शशिकांत, आदित्य शुक्ला, गौरव कुमार, कुलदीप कुमार, वीरेंद्र सिंह, सुधाकर सैनी, विवेक सिंह, राकेश कुमार, अब्दुल सत्तार, सुभाष चंद्र, शीतला प्रसाद मिश्र, लीना रानी, अजय दीक्षित, निखिल त्रिवेदी, एसपी सिंह आदि मौजूद रहे।