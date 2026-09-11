Unnao News: सेना में लेफ्टिनेंट बने अमन का ग्रामीणों ने किए जोरदार स्वागत

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विकास खंड की ग्राम पंचायत कुसैला के मजरा बाकरखेड़ा निवासी अमन पाल (22) पुत्र सुरेश सिंह पाल का चयन 2025 में सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ था। चेन्नई में उन्हें 11 माह की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बृहस्पतिवार की सुबह गांव पहुंचने पर अमन का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अमन ने बड़े देव मंदिर में जाकर मत्था टेका। विधायक बंबालाल दिवाकर ने भी घर पहुंचकर अमन के साथ माता चंदाकली और पिता सुरेश को भी बधाई दी। अमन तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं।

सफीपुर। सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित अमन पाल का ट्रेनिंग पूरी कर घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक ने परिजनों को बधाई दी।