Unnao News: 22.73 करोड़ से होगा मंगतखेड़ा पड़री मार्ग का नवनिर्माण

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11 किलोमीटर लंबा मंगतखेड़ा-पड़री मार्ग लगभग आठ से से गड्ढों में तब्दील है। आए दिन राहगीर गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। साढ़े तीन मीटर चौड़ा मार्ग अब साढ़े पांच मीटर चौड़ा होगा। इसे नयाखेड़ा के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ा जाएगा।सड़क निर्माण होने से मंगतखेड़ा, पोंगहा, जगेथा, रमईखेड़ा, लालाखेड़ा, पडरी खुर्द, पड़री कला, तिवारीखेड़ा, बाबूखेड़ा, नयाखेड़ा आदि गांवों के साथ पड़री खुर्द स्थित राजकीय बालिका महाविद्यालय और पड़री स्थित शिव प्रसाद पांडेय इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं को होगा। (संवाद)