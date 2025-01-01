Unnao News: नाटक से बताई पीएम मोदी की 25 साल की उपलब्धियां

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नुक्कड़ नाटक ‘नमो सेवा गाथा की अनकही कहानियों’ पर आधारित था। कलाकारों ने देश में विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तुत किया। नवाबगंज दुर्गा मंदिर के पास नाटक के समापन पर मोहान विधायक बृजेश कुमार रावत ने संबोधित किया। कहा कि पीएम मोदी ने सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। नुक्कड़ नाटक दल के प्रमुख रंगकर्मी जब्बार अकरम व उनके साथी कलाकारों की प्रशंसा की। बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता लाते हैं।कार्यक्रम संयोजक कपिल निगम और नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि सिंह, नवाबगंज नगर पंचायत अध्यक्ष दिलीप लश्करी, आयुष श्रीवास्तव, दीपू सिंह ,आनंद, मिलन पांडेय, राजन शर्मा, लिटिल सिंह, रामबाबू, राजकुमार सिंह आदि ने सहयोग किया।