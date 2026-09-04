Unnao News: शक्ति वंदन रक्षा महोत्सव में बहनों ने विधायक को बांधी राखी

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सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद दीप जलाया। विधायक ने कहा, रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व ही नहीं, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, स्नेह और पारिवारिक रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। माताओं और बहनों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए शक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है।भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, समाजसेवी विमल द्विवेदी, महामंत्री नूतन और गंगाघाट मंडल अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, नामित सभासद धीरज सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद अवस्थी, नगर मंडल अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, राधेश्याम शुक्ला, पूर्व प्रधान दिनेश तिवारी, मनीष जायसवाल, प्रियंका शुक्ला, साधना दीक्षित भी उपस्थित थीं।