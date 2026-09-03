Unnao News: आउटसोर्स कर्मियों व श्रमिकों को दिए प्रतीकात्मक चेक

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प्रदेश सरकार से विभिन्न प्रशासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दी है। बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करते हुए वेबसाइट व पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका सीधा प्रसारण निराला प्रेक्षागृह में दिखाया गया।इसके बाद सदर विधायक पंकज गुप्ता व सीडीओ कृतिराज ने कर्मियों के साथ श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को प्रतीकात्मक चेकें वितरित कीं। साथ ही कन्या विवाह सहायता व मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना की जानकारी देकर इनका लाभ लेने की अपील की। इस मौके पर एडीएम सुशील कुमार गोंड, पीडी तेजवंत सिंह, ईओ रामकमल, सहायक श्रमायुक्त एसएन नागेश व श्रम प्रवर्तन अधिकारी नीलेश कुमार दीक्षित, इंदीवर जोशी आदि मौजूद रहे।