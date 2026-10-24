फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Uncle of rape victim appears in court

Unnao News: दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की कोर्ट में पेशी

Sat, 24 Oct 2026 01:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Uncle of rape victim appears in court
उन्नाव। सजायाफ्ता पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की, उनके खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों में एसीजेएम प्रथम कोर्ट में पेशी हुई।
विज्ञापन

सदर कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए न्यायिक अभिलेखों में सफेदा (व्हाइटनर) लगाकर अनुचित लाभ लेने के मुकदमे में विवेचक के बयान लगातार दूसरी पेशी में पूरे हो सके। सभी मुकदमों में अगली पेशी तारीख चार नवंबर तय की गई है। पेशी के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें सरकारी वाहन से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गई।
विज्ञापन




तिहाड़ जेल में बंद, दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के खिलाफ दर्ज मुकदमों में पेशी के लिए दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में उन्हें एसीजेएम प्रथम न्यायालय में पेश किया। सदर कोतवाली व माखी थाना में दर्ज मुकदमों में तीन में पेशी हुई। इनमें न्यायिक अभिलेखों में सफेदा लगाकर गैंगस्टर के मुकदमे में अनुचित लाभ लेने का आरोप है। इस मुकदमे में विवेचक अमर सिंह की गवाही हुई। वहीं दो अन्य मुकदमों में जिरह जारी पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने मुकदमों की सुनवाई के लिए अगली पेशी तारीख चार नवंबर तय की है। पेशी के बाद दिल्ली पुलिस टीम, उन्हें साथ लेकर दिल्ली के लिए लौट गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed