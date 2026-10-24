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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Issue of fertilizer shortage and dry canals takes center stage

Unnao News: खाद किल्लत, सूखी नहरों का मुद्दा छाया

Sat, 24 Oct 2026 01:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:22 AM IST
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Issue of fertilizer shortage and dry canals takes center stage
बीघापुर। तहसील क्षेत्र के घाटमपुर कला चौराहे पर शुक्रवार को आयोजित किसान पंचायत में किसानों की समस्याओं को उठाया गया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
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उन्होंने खाद की किल्लत, समितियों पर खाद वितरण में भेदभाव और नहरों में पानी की कमी का मुद्दा उठाया।यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं। ग्राम स्तर पर संचालित समितियों में खाद वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। एक-एक बोरी खाद के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं नहरों में पानी की कमी का समाधान नहीं हो रहा है। यूनियन की महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना वर्मा ने किसानों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने की अपील की। रामस्वरूप, गंगासागर, सुघर सिंह, सुरेश चंद्र और गुड़िया भारतीय सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
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