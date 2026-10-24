Unnao News: बार चुनाव में 26 और 27 को नामांकन

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पुरवा। बार एसोसिएशन पुरवा के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को चुनाव के लिए सदस्यता सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त रमाशंकर वर्मा, सहायक चुनाव अधिकारी रामलखन यादव और सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि 26 व 27 अक्तूबर को सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन होगा। 28 अक्तूबर को सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 17 नवंबर की सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसी दिन शाम चार बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। (संवाद)