Unnao News: बाढ़ प्रभावित गांवों में पटरी पर लौटने लगा जनजीवन

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कल्याणी नदी की बाढ़ से क्षेत्र के बेहटाकच्छ, शिवलालपुरवा, कुशराजपुर, लोनारी, भिलोई, बाजीपुरवा, इच्छापुरवा, देवरिया, कछियनपुरवा, पकरियापुरवा, तकिया, चिंगरपुरवा, लहरापुर, छोट्टापुरवा, ककरियापुरवा, फतेहपुर हामजा, फतेहपुर खालसा, देवखरी और चोरहा सहित 22 गांव जलमग्न हो गए थे।लगातार घट रहे जलस्तर से बेहटाकच्छ, शिवलाल पुरवा, कुशराजपुर, लोनारी, भिलोई, बाजीपुरवा, इच्छापुरवा, फतेहपुर खालसा, फतेहपुर हामजा और चोरहा आदि गांवों से पानी सिमट चुका है। इससे शिवलाल पुरवा-मल्लावां, लोनारी-मल्लावां आदि मार्गों पर आवागमन शुरू हो गया है। जबकि देवरिया-कछियनपुरवा, देवरिया-पकरियापुरवा और छोट्टापुरवा-बिरैचामऊ मार्गों पर जलभराव होने से आवागमन अवरुद्ध हैं।पानी सिमटने के बाद लोनारी, शिवलाल पुरवा, कुशराजपुर और देवरिया के परिषदीय विद्यालयों में कक्षाएं लगनी आरंभ हो गई हैं। जबकि छोट्टापुरवा कंपोजिट विद्यालय परिसर में अभी भी पानी भरा होने से कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। उधर लेखपाल अमोल पटेल द्वारा लगातार फसलों के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। किंतु पोर्टल न खुलने से अभिलेख अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तहसीलदार अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि करीब 15 गांवों से बाढ़ का पानी सिमटने चुका है। जल्द ही अन्य गांवों की स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। लेखपाल द्वारा सर्वे किया जा रहा है। पोर्टल खुलते ही अभिलेखों के अपलोड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।