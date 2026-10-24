फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Kali Haryana defeated Sultan Kanpur.

Unnao News: काली हरियाणा ने सुल्तान कानपुर को दी पटखनी

Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Kali Haryana defeated Sultan Kanpur.
पुरवा। नगर के मोहल्ला शीतलगंज स्थित पक्का तालाब पर आयोजित दो दिवसीय दंगल के दूसरे दिन पहलवानों ने दमखम दिखाया। आखिरी कुश्ती में काली हरियाणा व सुल्तान कानपुर के बीच हुई। इसमें काली ने सुल्तान को हराकर 5100 रुपये की कुश्ती जीती।
विज्ञापन



राघवेंद्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आयोजित दंगल प्रतियोगिता शुक्रवार को दूसरे दिन शुभारंभ पूर्व विधायक उदयराज यादव ने हनुमान जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कुश्ती शुरू कराई।
विज्ञापन

पहली कुश्ती निजाम बदरका और अंकित पल्टीखेड़ा के बीच हुई, जिसमें निजाम विजयी रहे। घनश्याम जालौन और अनीस बदरका के मुकाबले में अनीस ने जीत दर्ज की। छोटू कानपुर ने नितिन फतेहपुर को हराया। पूनम इटावा ने आकांक्षा लखनऊ को मात दी, जबकि खुशी पाल ने अंजलि हरियाणा को पराजित किया। मनीष कानपुर और विशाल राजस्थान के बीच हुए मुकाबले में विशाल विजयी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

आखिरी मुकाबला काली हरियाणा और सुल्तान कानपुर के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। दोनों पहलवानों ने काफी देर तक दांव-पेच दिखाए। अंत में काली हरियाणा ने जीत हासिल की। दंगल कमेटी की ओर से विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संजय अवस्थी, शिवम शुक्ला, नीरज मिश्रा, सुरेंद्र पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दंगल के समापन पर आयोजक सतीश कुशवाहा, दिवाकर शुक्ला और सुधीर बाजपेयी ने सभी का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed