फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Registration camps at all 2,740 booths today

Unnao News: सभी 2740 बूथों पर पंजीकरण शिविर आज

Sat, 24 Oct 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Registration camps at all 2,740 booths today
उन्नाव। जिले के सभी 2740 मतदेय स्थलों पर आज शनिवार को विशेष कैंप आयोजित होंगे। इन कैंपों में छूटे पात्र नागरिकों व पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगेंगे। बूथ लेवल अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपने मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 उपलब्ध होंगे। फॉर्म 6 आवेदन के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पते के दस्तावेज देने होंगे। डीएम ने सभी पात्र नागरिकों से नाम जांचने और पंजीकरण कराने की अपील की है। इसके साथ ही voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से भी फॉर्म 6, 7 और 8 भर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed