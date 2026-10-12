Unnao News: सिर में चोट लगने से हुई थी अधेड़ की मौत

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भल्लाफार्म से सरायजोगा मार्ग पर सोहरामऊ थानाक्षेत्र में आठ अक्तूबर को 50 साल के अधेड़ का शव खंती में पड़ा मिला था। पहचान न होने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया था। 72 घंटे बीतने के बाद रविवार को पोस्टमार्टम हुआ, उसमें सिर में चोट लगने से मौत की बात सामने आई। बता दें कि घटनास्थल पर उसकी साइकिल भी पड़ी मिली थी, पास से एक सफेद रंग का झोला और उसमें मोबाइल चार्जर और दो देसी शराब के पौवे मिले थे। थानाध्यक्ष अरविंद पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

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नवाबगंज। भल्लाफार्म से सरायजोगा मार्ग पर चार दिन पहले अधेड़ के मिले शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, उसमें सिर में चोट लगने से मौत की बात सामने आई है।