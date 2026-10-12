फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Living woman marked as dead; ration card cannot be issued.

Unnao News: जीवित महिला को मृत दिखाया, नहीं बन पा रहा राशन कार्ड

Mon, 12 Oct 2026 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Living woman marked as dead; ration card cannot be issued.
नवाबगंज। विकासखंड के हसनापुर गांव की परमेश्वरी (50) सरकारी रिकॉर्ड में खुद को जीवित साबित कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। महिला का आरोप है कि राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखा देने से परिवार का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। परमेश्वरी अपने परिवार को सरकारी राशन योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्ड बनवाना चाहती हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज गलत जानकारी के कारण परेशानी हो रही है। महिला ने मामले की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराकर अधिकारियों से समस्या दूर कराने की मांग की है। डीएसओ राजबहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed