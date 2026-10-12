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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   FIR registered against three people, including a couple, for demolishing a wall.

Unnao News: दीवार गिराने पर दंपती सहित तीन पर प्राथमिकी

Mon, 12 Oct 2026 01:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:24 AM IST
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FIR registered against three people, including a couple, for demolishing a wall.
पाटन। बारासगवर थानाक्षेत्र के पिथईखेड़ा गांव निवासी लक्ष्मी देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार सुबह पड़ोसी ईश्वरदीन, अपनी पत्नी प्रेमा देवी और बेटी रोशनी के साथ गाली-गलौज करते हुए फावड़े से मेरी पक्की दीवार गिरा दी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।(संवाद)
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