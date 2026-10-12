Unnao News: दीवार गिराने पर दंपती सहित तीन पर प्राथमिकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:24 AM IST
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पाटन। बारासगवर थानाक्षेत्र के पिथईखेड़ा गांव निवासी लक्ष्मी देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार सुबह पड़ोसी ईश्वरदीन, अपनी पत्नी प्रेमा देवी और बेटी रोशनी के साथ गाली-गलौज करते हुए फावड़े से मेरी पक्की दीवार गिरा दी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।(संवाद)
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