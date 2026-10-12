Unnao News: कच्ची कोठरी की छत गिरी, मलबे में दबकर वृद्धा की मौत

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कीरतपुर सुमेरपुर निवासी सतेंद्र सिंह ने बताया कि मां श्यामकली (90) रविवार सुबह करीब आठ बजे घर की कच्ची कोठरी में बैठीं थीं। तभी अचानक कोठरी की छत भरभरा कर गिर गई। बेटे ने पड़ोसियों की मदद से मलबा हटा कर उन्हें बाहर निकाला और सुमेरपुर पीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी राहुल सिंह से बताया कि परिजनों ने कोई सूचना नहीं दी है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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पाटन। बिहार थाना क्षेत्र के कीरतपुर सुमेरपुर गांव में कच्चे मकान की छत गिरने से 90 वर्षीय वृद्धा मलबे में दब गई। परिजनों ने उन्हें पीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।