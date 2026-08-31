Unnao News: साइकिल रेस में सुधीर और प्रतिभा रहीं अव्वल

दिवंगत मेजर ध्यानचंद की जयंती पर तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सुबह छह बजे से काशीराम कॉलोनी में चांदमारी पानी की टंकी से साइकिल रेस का आयोजन हुआ। प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी अरुणेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। बालक वर्ग में 42 और बालिका में 27 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग करते हुए दमखम दिखाया। रेस राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुई।बालक वर्ग में सुधीर कुमार वर्मा प्रथम, कमल वर्मा द्वितीय व कुनाल तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में प्रतिभा अव्वल रहीं, मीनाक्षी को दूसरा व प्रज्ञा को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। विजेता व उपविजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रामसेवक, मोहम्मद इरशाद अहमद, विकास अवस्थी, शशिकांत, कुशमेश कुमार, शिवानी गुप्ता, कृष्ण प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।