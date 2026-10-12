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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Policemen learn the tricks of forensic investigation

Unnao News: पुलिसकर्मियों ने सीखे फॉरेंसिक जांच के गुर

Mon, 12 Oct 2026 01:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:21 AM IST
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Policemen learn the tricks of forensic investigation
नवाबगंज। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रविवार को जनपद के करीब 220 पुलिसकर्मियों को फॉरेंसिक जांच पर प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, सुरक्षित रखने और जांच की जानकारी देना था। पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह ने अपराधों के खुलासे में वैज्ञानिक साक्ष्य की अहम भूमिका बताई।
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एसपी जेपी सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। फॉरेंसिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मुकेश ठक्कर ने जांच प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों की सही पहचान और सुरक्षित रखरखाव से जांच मजबूत होती है। प्रशिक्षण में फिंगरप्रिंट, डीएनए, जैविक साक्ष्य, हथियार व साइबर अपराधों की जांच के तरीके सिखाए गए।
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पुलिसकर्मियों को घटनास्थल सुरक्षित रखने, फोटो-वीडियो रिकॉर्ड बनाने की विधि बताई गई। कार्यक्रम में हसनगंज सीओ तेज बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विनीत नायर, रजिस्ट्रार डॉ. हर्षल शाह मौजूद रहे।
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