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Unnao News: घर में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

Sat, 24 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:03 AM IST
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Body of a female student found hanging at home
घर में फंदे से लटका मिला छात्रा का शवनवाबगंज। अजगैन थाना क्षेत्र के लालाखेड़ा गांव में शुक्रवार देर शाम 14 वर्षीय छात्रा का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे जहां मृत घोषित कर दिया। लालाखेड़ा निवासी शेर बहादुर ने बताया कि शुक्रवार को उनकी पत्नी रीना खेत गई थीं। बच्चे अन्य परिजनों के साथ मेला देखने गए थे। 14 वर्षीय बेटी महक घर में अकेली थी। शाम को घर पहुंचने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह अंदर पहुंचने पर बेटी का शव फंदे से लटका मिला। कोतवाली प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। (संवाद)
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