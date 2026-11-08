Unnao News: युवती से विवाद पर पीटा, दांत से काटा कान

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उन्नाव। त्योहार की खरीदारी करने बाजार गई युवती को एबीनगर के पास तीन लोगों ने घेर लिया। आरोपियों ने उसे पीटा और एक युवती ने दांत से उसके कान में काट लिया। बचाव में आई सहेली और मौसेरे भाई को भी पीटा गया। मोतीनगर निवासी काजल यादव ने पुलिस को तहरीर दी है। काजल ने बताया कि छह नवंबर की सुबह 10 बजे वह खरीदारी के लिए निकली थी। एबीनगर के पास उसे रोककर गालीगलौज की गई। विरोध करने पर खींचतान व मारपीट हुई। घूंसा मारने से वह गिर गई, जिससे कान और नाक में चोट आई। पीड़िता ने पैसों के विवाद की रंजिश में हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।