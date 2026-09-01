Sultanpur News: फंदे से लटका मिला युवक का शव

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गोसाईगंज। सैदपुर गांव में सोमवार देर शाम स्थानीय निवासी मजदूर पवन कुमार (35) का शव घर के एक कमरे की छत से रस्सी के फंदे से लटका मिला। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। पत्नी रीना ने बताया कि वह रक्षाबंधन पर मायके गई थीं। सोमवार को वह घर लौटीं तो घटना की जानकारी हुई। बंद कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए कई बार आवाज लगाई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा। गोसाईगंज थाने के उपनिरीक्षक प्रमोद मिश्र ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।