Sultanpur News: फंदे से लटका मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 01 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
गोसाईगंज। सैदपुर गांव में सोमवार देर शाम स्थानीय निवासी मजदूर पवन कुमार (35) का शव घर के एक कमरे की छत से रस्सी के फंदे से लटका मिला। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। पत्नी रीना ने बताया कि वह रक्षाबंधन पर मायके गई थीं। सोमवार को वह घर लौटीं तो घटना की जानकारी हुई। बंद कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए कई बार आवाज लगाई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा। गोसाईगंज थाने के उपनिरीक्षक प्रमोद मिश्र ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
विज्ञापन