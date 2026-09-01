Sultanpur News: 70 अधिवक्ताओं ने खरीदे नामांकन पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 01 Sep 2026 12:31 AM IST
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सुल्तानपुर। अधिवक्ता संघ के चुनाव के मद्देनजर जारी हुई नई अधिसूचना के मुताबिक सोमवार को नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। विभिन्न पदों के लिए कुल 70 अधिवक्ता प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। ट्रेजरार पद के लिए इस बार महिला उम्मीदवारों ने परचा खरीदा है। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रताप दुबे ने बताया कि मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक इच्छुक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रत्याशियों को आपराधिक विवरण देने का कॉलम दिया गया है, जिसे भरना अनिवार्य है। अन्यथा चुनाव कमेटी नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी। इस बार चुनाव में 2,080 अधिवक्ता मतदाता हिस्सा ले सकेंगे।
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