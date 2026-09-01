Sultanpur News: अब आधार से जुड़ी दिक्कतें जल्द होंगी दूर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राधिकरण ने पयागीपुर में किराये पर कार्यालय लिया है। कार्यालय में फर्नीचर लगाने आदि का कार्य शुरू हो गया है। व्यवस्था दुरुस्त होते ही कार्यालय संचालित हो जाएगा। यहां प्राधिकरण के कर्मचारी व अधिकारी बैठेंगे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. ददन कुमार ने बताया कि प्राधिकरण के कार्यालय संचालन के लिए कार्य चल रहा है।पूर्व में डाकघर में आवेदन के बाद प्राधिकरण की ओर से 18 साल के ऊपर के लोगों का नया आधार कार्ड बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ वजह से 18 साल के ऊपर के वंचित लोगों का आवेदन डाकघर में बंद हो गया। इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लखनऊ के प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है।अब सिर्फ 18 साल से कम उम्र के लोगों का आवेदन डाकघर में नए आधार के लिए हो रहा है। बच्चों का प्राथमिक स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नया आधार बनाने के लिए आवेदन हो रहा है। प्राधिकरण का कार्यालय खुलने से हर उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड आसानी से बन सकेगा।