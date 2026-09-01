Sultanpur News: कुएं में मिला युवती का शव

विज्ञापन

विंदेश्वरीगंज। बल्दीराय के पूरे औघड़ का पुरवा मजरे बहुरावां स्थित दुहिया के बाग में एक कुएं में सोमवार देर शाम स्थानीय निवासी देवीदीन की पुत्री अंजनी (19) का शव पानी में उतराया दिखा। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे अंजनी घर से निकली थी। तब से वह घर नहीं लौटी। कुएं के पास उसकी चप्पल व ओढ़नी मिली है। बल्दीराय थानाध्यक्ष एमपी सिंह ने बताया कि शव कुएं से निकलवाकर विधिक कार्यवाही की गई।