Sultanpur News: दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत

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वह घटनास्थल से निजी अस्पताल चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नीरज पट्टी से बाइक से गुलालपुर बाजार आ रहे थे। नीरज ने हेलमेट नहीं पहना था। उन्हें सीएचसी पीपी कमैचा पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन

दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएचसी पहुंचे परिजनों ने बताया कि नीरज ट्रक चालक थे। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राज कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों बाइकों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।(संवाद) वह घटनास्थल से निजी अस्पताल चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नीरज पट्टी से बाइक से गुलालपुर बाजार आ रहे थे। नीरज ने हेलमेट नहीं पहना था। उन्हें सीएचसी पीपी कमैचा पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएचसी पहुंचे परिजनों ने बताया कि नीरज ट्रक चालक थे। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राज कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों बाइकों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।(संवाद)

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चांदा। गुलालपुर बाजार में रविवार रात करीब नौ बजे दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार नौगरही निवासी नीरज सिंह (30) की मौत हो गई। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार एक युवक मामूली रूप से घायल हो गया।