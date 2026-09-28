Sultanpur News: भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर आप का रक्तदान

विज्ञापन

सुल्तानपुर। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर आम आदमी पार्टी ने रविवार को मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया। जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र के नेतृत्व में आयोजित शिविर में नौ लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान करना शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने युवाओं से नियमित रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। शिविर में जिला महासचिव रामबिलास तिवारी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे, मो. अख्तर, शकुंतला राव, रौनक सिंह, राकेश सिंह, सुमित दुबे सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद