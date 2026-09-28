Sultanpur News: बिजली संकट से चार लाख की आबादी बेहाल, 38 फीडर ठप

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अधीक्षण अभियंता प्रवीण चौबे ने बताया कि सभी 46 विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति बहाल करा दी गई है। निगम की 11 केवी के बाधित 38 फीडरों और टूटे खंभे, ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर काम किया जा रहा है। रविवार शाम तक 159 की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। क्षतिग्रस्त 89 विद्युत ट्रांसफार्मरों में 24 बदले जा चुके हैं। 460 कार्मिक दिन-रात काम कर रहे हैं। 20 मशीनरी उपकरणों का प्रयोग हो रहा।तिंदौली फीडर बंद, 72 घंटे से गांवों में अंधेरासेमरी बाजार। बिरसिंहपुर उपकेंद्र के तिंदौली फीडर से जुड़े बाहरपुर, सिसौड़ा, चकसोरा, अमदेवा, डड़वा, बिरमलपुर, बिरैता समेत 20 से अधिक गांवों में पिछले 72 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। तेज बारिश से कई स्थानों पर खंभे टूटकर गिर गए हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से आपूर्ति प्रभावित है। बाहरपुर निवासी राम सजीवन ने बताया कि घरों में लगे इनवर्टर और मोबाइल की बैटरी भी जवाब देने लगी है। पेयजल सहित रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। जेई रामशरण त्यागी ने बताया कि बारिश के कारण फॉल्ट आए हैं।पानी के लिए तरस रहे लोग : कादीपुर। कस्बे फीडर में आई फॉल्ट से रविवार पांच बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। कस्बा के सुनील ने बताया कि मोटर नहीं चलने से पानी की समस्या खड़ी हो गई है। जेई सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि टीम कार्य कर रही है।