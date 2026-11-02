Sultanpur News: समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए मिलेगी किताब

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त केडी गोस्वामी ने बताया कि किताब प्रकाशित होने पर स्वास्थ्य सखियों को दी जाएगी। इससे वे अपने समूह और अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से दे सकेंगी। इस व्यवस्था से महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य जानकारी मिल सकेगी और वे क्रमवार प्रशिक्षण का तरीका जान पाएंगी।

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सुल्तानपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की स्वास्थ्य सखियों को अब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए किताब मिलेगी। यह व्यवस्था उन्हें इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण देने से छुटकारा दिलाएगी। विभाग प्रशिक्षण संबंधी किताब प्रकाशित कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जेम पोर्टल के जरिये निविदा आमंत्रित की गई है। पहली बार तिथि बीतने के बाद किसी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब विभाग दोबारा निविदा आमंत्रित करने की तैयारी में है।