Sultanpur News: 56 करोड़ रुपये मिलने के बाद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं

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इसमें अकुशल मजदूरों के 49 लाख 18 हजार रुपये और अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के 2.9 लाख रुपये शामिल हैं। योजना के नियमानुसार मजदूरी का भुगतान 15 दिन में होना चाहिए। 21 जुलाई के बाद से इस ब्लॉक में कोई भुगतान आदेश नहीं बन पाया है। जिले के अन्य ब्लॉकों में भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन करौंदीकला में यह कार्य ठप है।बूढ़ापुर के मजदूर कमलाकांत, राकेश और पवन कुमार ने बताया कि महीनों से मजदूरी नहीं मिली है। बौढि़या बालमऊ गांव के राम पियारे और शोभनाथ ने बताया कि दो महीने से मजदूरी नहीं मिली है। उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह यादव ने बताया कि एसएनए (सिंगल नोडल अकाउंट) पोर्टल पर आईडी पासवर्ड नहीं बनने से अभी तक एफटीओ नहीं बन पाया है। जल्द ही एफटीओ बनवाकर मजदूरों का भुगतान कराया जाएगा। संवाद