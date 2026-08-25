Sultanpur News: भाजपा एमएलसी के केस में अभियोजन गवाह तलब

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अमेठी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक आनंद भूषण बेलदार ने 25 फरवरी 2014 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का भाजपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के जरिये पुतला फूंकने सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अमेठी कोतवाली के कडेरगांव निवासी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल, सह आरोपी भाजपा नेत्री रश्मि सिंह, काशी प्रसाद, सुधांशु शुक्ल, वेद प्रकाश पांडेय, मानवेंद्र सिंह व सदाशिव पांडेय के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। अभियोजन पक्ष की गवाही लंबित चल रही है।

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सुल्तानपुर। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का पुतला फूंकने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने वादी समेत दो अभियोजन गवाहों को समन जारी कर किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है।