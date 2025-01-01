Sultanpur News: महिला स्वास्थ्यकर्मियों का वीडियो बनाने पर हंगामा

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स्वास्थ्यकर्मियों के विरोध करने पर युवक ने धमकाते हुए बताया कि उसे डिप्टी सीएम ने भेजा है और सीएचसी में लिखी जा रहीं बाहरी दवाओं की वीडियोग्राफी कर भेजने के लिए कहा है। मामला बढ़ने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और वीडियो बनाने वाले आकाश को थाने ले गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसका शांतिभंग में चालान कर दिया।कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन कुछ लोग पहुंचकर विवाद करते हैं और वीडियो बनाते हैं। इससे मरीजों के उपचार और स्वास्थ्यकर्मियों के काम में भी बाधा आ रही है।