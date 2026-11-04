Sultanpur News: डीएम ने समबाहु त्रिभुज में की धान की कटाई

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सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ के मौसम में धान की उपज के औसत आकलन के लिए मंगलवार को डीएम इंद्रजीत सिंह ने तहसील सदर के दूबेपुर ग्राम पंचायत में किसान जगराम व रामयश के खेत में धान की कटाई की। समबाहु त्रिभुज का प्लॉट बनाकर धान की कटाई करने के बाद उसकी अपने सामने मड़ाई कराते हुए तौल कराई। तौल में एक में 17.400 किलो व दो में 20.510 किलोग्राम धान के फसल की पैदावार मिली। जिलाधिकारी ने किसानों से बातकर फसल उत्पादन के संबंध में जानकारी ली। स्वाद