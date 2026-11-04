यूपी: सैफई महोत्सव हादसे में अखिलेश व निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर की मांग, कोर्ट में अर्जी; सात नंवबर को सुनवाई
सैफई महोत्सव में 2004 के करंट हादसे में झुलसे मोहम्मद अली ने अखिलेश यादव, उनके निजी सचिव समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गोसाईंगंज थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी।
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22 वर्ष पहले सैफई महोत्सव के दौरान करंट की चपेट में आकर झुलसे गोसाईंगंज के सुरौली निवासी मो. अली ने पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव, उनके निजी सचिव गजेंद्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दी है। मंगलवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने अर्जी पर गोसाईंगंज थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब की। इस मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी।
आरोप के मुताबिक, 24 दिसंबर 2004 को सैफई महोत्सव के दौरान मो. अली अन्य लोगों के साथ बैनर लगा रहे थे। तभी करंट की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि वह गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका लंबे समय तक इलाज चला और अब भी उपचार जारी है। मो. अली का आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राहत के तौर पर 15 लाख पांच हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जारी कराया था, लेकिन उन्हें धनराशि नहीं मिली।
अखिलेश यादव की ओर से भी कई बार आश्वासन दिया गया, पर भुगतान नहीं हुआ। आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से मृतक दर्शाने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी। उनके मुताबिक, 28 जुलाई को हाईकोर्ट ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के आधार पर उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।