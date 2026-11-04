Sultanpur News: ट्रक की चपेट में आने से डेंटर की मौत, 200 मीटर तक घिसटता रहा

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कोतवाली देहात के छतौना निवासी नन्हें खान पयागीपुर में डेंटिंग का काम करते थे। सोमवार रात करीब 10:30 बजे दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। लोहरामऊ फ्लाईओवर पर ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह को मौके पर भेजा। पुलिस घायल नन्हें को मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नन्हें खान परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी चार बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी की शादी हो चुकी है। डेंटिंग का काम कर वह परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौतजयसिंहपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बल्दीराय के पास 27 अक्तूबर को सड़क हादसे में घायल करमदासपुर निवासी प्रशांत पांडेय (32) की सोमवार देर रात लखनऊ के निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, वह लखनऊ से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। रास्ते में दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज का खर्च बढ़ने पर ग्रामीणों ने आर्थिक मदद के लिए अभियान भी चलाया था। मंगलवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रशांत की मौत से परिवार में मातम पसरा है।