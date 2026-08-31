Sultanpur News: बादल छाए, फिर भी उमस ने पसीने छुड़ाए
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 31 Aug 2026 12:08 AM IST
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सुल्तानपुर। जिले में मौसम के बदले मिजाज और हवा में बढ़ी नमी ने रविवार को लोगों को बेहाल कर दिया। बादल छाए रहने के बावजूद उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। पंखे और कूलर भी उमस के आगे बेअसर साबित हुए, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई।
रविवार सुबह 10 बजे तक आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे तक धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी का दौर चलता रहा। दोपहर दो बजे जिले के अलग-अलग इलाकों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। करीब 20 मिनट तक हुई बारिश के बाद मौसम फिर साफ हो गया। बारिश से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। वहीं धान की फसल के लिए इसे संजीवनी माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस समय हो रही बारिश धान की फसल के लिए काफी लाभदायक साबित होगी।
मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल के अनुसार, रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में 3.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
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रविवार सुबह 10 बजे तक आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे तक धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी का दौर चलता रहा। दोपहर दो बजे जिले के अलग-अलग इलाकों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। करीब 20 मिनट तक हुई बारिश के बाद मौसम फिर साफ हो गया। बारिश से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। वहीं धान की फसल के लिए इसे संजीवनी माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस समय हो रही बारिश धान की फसल के लिए काफी लाभदायक साबित होगी।
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मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल के अनुसार, रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में 3.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
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