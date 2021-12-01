Sultanpur News: मोमबत्ती लगाते समय छज्जे से गिरे किशोर ने तोड़ा दम

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परिजनों के मुताबिक लवकुश शाम के समय घर के छज्जे पर मोमबत्ती लगा रहे थे। तभी पैर फिसलने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी कूरेभार ले गए। वहां चिकित्सक डॉ. जहीर खान ने लवकुश को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। स्थिति नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते रास्ते में उसकी मौत हो गई। उनकी मौत से गांव में मातम का माहौल है।दो भाइयों में सबसे छोटे लवकुश की मौत से मां ज्योति यादव और बड़े भाई राहुल (18) का रो-रोकर बुरा हाल है। त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। कूरेभार थाने के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।