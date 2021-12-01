Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Teenager dies after falling from a ledge while placing a candle

Sultanpur News: मोमबत्ती लगाते समय छज्जे से गिरे किशोर ने तोड़ा दम

Wed, 11 Nov 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Teenager dies after falling from a ledge while placing a candle
कूरेभार। गलिबहा गांव में रविवार शाम स्थानीय निवासी ओम प्रकाश यादव के पुत्र लवकुश यादव (17) छज्जे पर मोमबत्ती लगाते समय संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल लवकुश की लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक लवकुश शाम के समय घर के छज्जे पर मोमबत्ती लगा रहे थे। तभी पैर फिसलने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी कूरेभार ले गए। वहां चिकित्सक डॉ. जहीर खान ने लवकुश को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। स्थिति नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते रास्ते में उसकी मौत हो गई। उनकी मौत से गांव में मातम का माहौल है।
विज्ञापन

दो भाइयों में सबसे छोटे लवकुश की मौत से मां ज्योति यादव और बड़े भाई राहुल (18) का रो-रोकर बुरा हाल है। त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। कूरेभार थाने के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed