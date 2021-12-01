Sultanpur News: गोमती पर गुदरा घाट पुल तैयार, लोकार्पण का इंतजार

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पुल बनने से कोइरीपुर और सूरापुर-विजेथुआ की ओर आने-जाने वाले हजारों लोगों को 15 किमी के अतिरिक्त चक्कर से मुक्ति मिलेगी। अब नदी पार करने के लिए लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़ेगा। इससे समय और ईंधन की बचत के साथ क्षेत्र में आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। शासन ने वर्ष 2019 में करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण को मंजूरी दी थी। महंगाई के चलते सेतु निगम के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर तीन करोड़ रुपये अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक प्रशांत सिंह ने बताया कि फिनिशिंग का काम पूरा होते ही पुल का लोकार्पण कराया जाएगा।15 किमी की दूरी होगी कमगुदरा घाट पुल से कोइरीपुर और सूरापुर-विजेथुआ की ओर जाने वाले लोगों को अब गोमती नदी पार करने के लिए लंबा रास्ता नहीं तय करना होगा। करीब 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर बचेगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ समय और ईंधन की भी बचत होगी।