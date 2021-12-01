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Sultanpur News: पेड़ से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
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Motorcyclist dies after crashing into a tree
बल्दीराय। अमेठी जिले के जगदीशपुर के रानीगंज के पास रविवार रात हलियापुर के कपुरा मजरे तिरहुंत निवासी बाइक सवार धर्मेंद्र कुमार (23) पेड़ से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। घटनास्थल से इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई। घरवालों ने बताया कि धर्मेंद्र रविवार रात अपनी मौसी के घर से गांव आने के लिए निकले थे। रास्ते में दुर्घटना हो गई। उनकी मौत से परिवार में मातम का माहौल है। (संवाद)
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