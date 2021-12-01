Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   slp kiten musterd oil

Sultanpur News: सरसों के तेल में 40 रुपये तक उछाल, बिगड़ा रसोई का बजट

Wed, 11 Nov 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
slp kiten musterd oil
सुल्तानपुर। सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कुछ ही दिनों में ब्रांडेड कंपनियों के एक लीटर तेल की बोतल का दाम 180 रुपये से बढ़कर 220 रुपये तक पहुंच गया है। मंडी में सरसों का भाव आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल होने से तेल की लागत बढ़ गई है। पुराना स्टॉक घटने, नई आवक सीमित रहने और मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है।
विज्ञापन

गृहिणी कंचन, सीमा और संगीता ने बताया कि सरसों का तेल रोजमर्रा के भोजन का जरूरी हिस्सा है। पहले से ही आटा, दाल, सब्जी और रसोई गैस महंगी है। तेल के दाम बढ़ने से घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। रसोई का बजट संतुलित रखने के लिए दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है।
विज्ञापन

किराना व्यापारी घनश्याम और बब्लू के मुताबिक, सीजन की शुरुआत में अच्छे भाव मिलने से तेल मिलों में सरसों की पेराई तेज हुई थी। इससे किसानों, स्टॉकिस्टों और मिलों के पास जमा पुराना भंडार घट गया। अब मंडियों में सरसों की सीमित आवक से कच्चा माल महंगा मिल रहा है। दिवाली और सहालग में मांग बढ़ने के साथ सर्दियों में सरसों के तेल की खपत भी बढ़ जाती है। पाम तेल के बजाय सरसों तेल और कच्ची घानी की बढ़ती मांग ने भी कीमतों को ऊपर पहुंचाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट
तेल महंगा होने की पांच प्रमुख वजहें
- सीमित आवक: मंडियों में सरसों की उपलब्धता कम होने से भाव बढ़े।
- पुराना स्टॉक घटा: तेल मिलों में अधिक पेराई से भंडार कम हुआ।
- त्योहारी मांग: दिवाली और सहालग में खपत बढ़ी।
- मौसमी खपत: सर्दियों में भोजन और अचार के लिए तेल की मांग बढ़ती है।
- बढ़ती पसंद: पाम तेल के बजाय सरसों तेल और कच्ची घानी की मांग बढ़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed