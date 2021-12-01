Sultanpur News: विषैला पदार्थ खाने से किशोरी की मौत

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गोसाईगंज। इशहाकपुर निवासी दिनेश की पुत्री नव्या (17) ने रविवार सुबह विषैला पदार्थ खा लिया। हालत गंभीर होने पर परिजनों को संदेह हुआ। आनन-फानन में उसे लेकर घरवाले मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां पर उसकी मौत हो गई। गोसाईगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अखंड देव मिश्र ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)