फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Sundarkand resonated in Bappa's pandal.

Sultanpur News: बप्पा के पंडाल में गूंजा सुंदरकांड

Sun, 20 Sep 2026 12:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 20 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Sundarkand resonated in Bappa's pandal.
शहर के जीएन रोड ​स्थित गणेश पंडाल में भजन कीर्तन करतीं महिलाएं। स्रोत-आयोजक
सुल्तानपुर। गणेश महोत्सव के तहत शनिवार को शहर के कई पूजा पंडालों में धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे आयोजित किए गए। चौक हनुमानगढ़ी और शाहगंज चौकी के सामने स्थित गणेश पूजा पंडाल में सुंदरकांड का पाठ हुआ। कृष्णानगर की वृंदावन कॉलोनी में कृष्णा सोनी व मोहल्लेवासियों के सहयोग से भंडारा हुआ। शाहगंज चौराहा, राहुल चौराहा, नबीपुर सहित कई स्थानों पर आयोजित भंडारों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन

गणेश पूजा व्यवस्था समिति के मीडिया प्रभारी राजदेव शुक्ल ने बताया कि पूजा पंडालों में सुबह-शाम आरती हो रही है और गणपति बप्पा को तरह-तरह के भोग अर्पित किए जा रहे हैं। महिलाओं सहित मोहल्लेवासियों की सक्रिय भागीदारी से आयोजन भव्य रूप ले रहा है। बारिश को देखते हुए पूजा समितियों से पंडालों को पॉलीथिन और वाटरप्रूफ तिरपाल से सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।
विज्ञापन

देर शाम समिति के संरक्षक प्रवीन कुमार अग्रवाल, संयोजक अनिल द्विवेदी, प्रिंस कुमार अग्रहरि, नारायण कासौधन, राज यादव, शुभम सुदर्शन, आशीष सिंह, नितिन अग्रहरि और अनमोल जायसवाल सहित अन्य लोगों ने सुंदरकांड पाठ में शामिल होकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर चल रहे भंडारों में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आज निकलेगी कृष्ण प्रतिमाओं की शोभायात्रा
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पखवाड़े भर चली धूम के बाद रविवार को शहर में प्रतिमाओं की विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी। समिति के संयोजक विनय चौरसिया ने बताया कि श्रीकृष्ण और राधा की प्रतिमाएं रथों पर सवार होकर चौक से ठठेरी बाजार होते हुए विसर्जन मार्ग से सीताकुंड धाम पहुंचेंगी। देर रात प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा। गोमती का जलस्तर बढ़ने से समितियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।

शहर के जीएन रोड स्थित गणेश पंडाल में भजन कीर्तन करतीं महिलाएं। स्रोत-आयोजक

शहर के जीएन रोड स्थित गणेश पंडाल में भजन कीर्तन करतीं महिलाएं। स्रोत-आयोजक

शहर के जीएन रोड स्थित गणेश पंडाल में भजन कीर्तन करतीं महिलाएं। स्रोत-आयोजक

शहर के जीएन रोड स्थित गणेश पंडाल में भजन कीर्तन करतीं महिलाएं। स्रोत-आयोजक

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed