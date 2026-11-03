सुल्तानपुर: अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम पर हमला, नायब तहसीलदार का पैर फ्रैक्चर, दो लेखपाल घायल

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बंधक बनाने और इलाज की जानकारी

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पुलिस कार्रवाई और लेखपाल संघ की मांग

लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला ने बताया कि सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार सदर धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम अवैध खनन की रोकथाम के लिए रामनगर इमलिया गांव पहुंची थी। छापेमारी के दौरान खनन माफिया ने टीम पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान टीम में शामिल लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह, सुमित कुमार और अन्य लेखपालों को भी चोटें आईं।हमलावरों पर दो लेखपालों को कुछ समय के लिए बंधक बनाने का भी आरोप है। घायल नायब तहसीलदार और लेखपालों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में कोतवाली नगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश के साथ-साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद थे और प्रशासन व पुलिस को इस घटना पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लेखपाल संघ ने टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।