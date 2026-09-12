Sultanpur News: खेल मैदान तैयार, ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

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एक खेल मैदान के निर्माण पर करीब 12 से 15 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इन मैदानों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे विभिन्न खेलों के अभ्यास और आयोजन की सुविधा होगी। खिलाड़ियों के लिए स्टोर रूम, चेंजिंग रूम और प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। मैदानों के किनारे पैदल पथ बनाया गया है। स्थानीय लोग सुबह-शाम टहलने के लिए इनका उपयोग कर सकेंगे। इन मैदानों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का मंच देना है।ग्राम पंचायतों की दी जिम्मेदारीमैदानों के निर्माण के बाद अब इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर है। खेल सामग्री उपलब्ध होने के बाद मैदानों का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिलेगा। प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा।जल्द ही खेल सामग्री का वितरण होगा जिला युवा कल्याण अधिकारी मयंक पटेल ने बताया कि जिले में 1654 महिला और पुरुष युवक मंगल दल गठित हो चुके हैं। खेल सामग्री प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही इसका वितरण कराया जाएगा। बेहतर सुविधाएं मिलने से गांवों के खिलाड़ी जिला स्तर से आगे बढ़ेंगे।