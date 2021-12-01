Sultanpur News: चोरी की 20 लाख की सरिया व ट्रक के साथ दो गिरफ्तार

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शहर के पल्टनबाजार निवासी निमेंद्र गोयल के मुताबिक उनके मामा अमित कुमार सिंघानिया का ट्रक आसाम से सरिया लादकर लखनऊ जा रहा था। तय समय पर ट्रक लखनऊ नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू की गई थी। जांच में पता चला था कि ट्रक चालक व खलासी ने कूरेभार में सरिया चोरी कर बेच दिया। दोनों ट्रक लेकर भाग निकले थे। पुलिस ने नौ सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की थी।शनिवार सुबह पुलिस ने ऐनपुर नहर के पास से कादीपुर के सराय कल्याण निवासी अभय मिश्र और चांदा के सोनावा निवासी चंदन गौतम (खलासी) को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर 372 क्विंटल सरिया लदा ट्रक और ट्रेलर पुलिस को मिल गया। कूरेभार थाने के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रक चालक चांदा के सोनावा निवासी जयदीप यादव व उसके रिश्तेदार विनोबापुरी निवासी सौरभ की तलाश थी। सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है।