Sultanpur News: 102 एंबुलेंस में हुआ जुड़वां बच्चियों का जन्म
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
अखंडनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंडनगर ले जाते समय 102 एंबुलेंस में गर्भवती महिला ने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। धर्मापुर गांव निवासी तिलकधारी की गर्भवती पुत्री रानी को शनिवार सुबह आठ बजे अस्पताल ले जाया जा रहा था। रानी को रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। इसके बाद एंबुलेंस में प्रसव कराना पड़ा।
एंबुलेंस के एमटी दुर्गेश कुमार के मार्गदर्शन में आशा आरती पांडेय ने सुरक्षित प्रसव कराया। जन्म के बाद मां और बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंडनगर लाया गया। वहां एएनएम सोनाली ने सभी के स्वास्थ्य की जांच की और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कीं। परिवार में जुड़वां बच्चियों के स्वस्थ जन्म से खुशी का माहौल है। रानी का पहले से रौनक नाम का एक दो वर्षीय पुत्र भी है। संवाद
विज्ञापन
एंबुलेंस के एमटी दुर्गेश कुमार के मार्गदर्शन में आशा आरती पांडेय ने सुरक्षित प्रसव कराया। जन्म के बाद मां और बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंडनगर लाया गया। वहां एएनएम सोनाली ने सभी के स्वास्थ्य की जांच की और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कीं। परिवार में जुड़वां बच्चियों के स्वस्थ जन्म से खुशी का माहौल है। रानी का पहले से रौनक नाम का एक दो वर्षीय पुत्र भी है। संवाद
विज्ञापन