फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Patient numbers rose with the change in weather; 310 visited the hospital

Sultanpur News: मौसम बदला तो बढ़े मरीज, 310 पहुंचे अस्पताल

Sun, 13 Sep 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Patient numbers rose with the change in weather; 310 visited the hospital
चांदा। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा की ओपीडी में शनिवार को 310 मरीज पहुंचे। इनमें अधिकांश वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित रहे।
विज्ञापन

मरीजों में शरीर में दर्द, थकान, गले में खराश और उल्टी-दस्त की शिकायत भी सामने आई। चिकित्सकों ने लोगों को लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतने और समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है।
विज्ञापन

चिकित्सक सौरभ सोनकर, योगेंद्र यादव, एसएन विश्वकर्मा और आकाश सिंह मरीजों का उपचार कर रहे हैं। सीएचसी अधीक्षक आरसी यादव ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से स्वच्छता का ध्यान रखने और बदलते मौसम में सावधानी बरतने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव के उपाय : पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें। ठंडे पानी और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed