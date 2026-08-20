Sultanpur News: गुंगवाछ हत्याकांड में शिवगढ़ थाना प्रभारी तलब

Sultanpur News: गुंगवाछ हत्याकांड में शिवगढ़ थाना प्रभारी तलब
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 20 Aug 2026 11:39 PM IST
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सुल्तानपुर। गुंगवाछ हत्याकांड में बृहस्पतिवार को एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत में अभियोजन साक्ष्य के लिए साक्षी थाना प्रभारी परशुराम ओझा गैरहाजिर रहे। इस वजह से उनका मुख्य बयान दर्ज करने की कार्यवाही बाधित रही।
अदालत ने शिवगढ़ थानाध्यक्ष परशुराम ओझा की शेष गवाही के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है। अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के गुंगवाछ गांव में 15 मार्च 2022 को संकटा प्रसाद यादव, उनके पुत्र हनुमान बजरंगी, पूर्व प्रधान अमरेश यादव व उनकी पत्नी नइका देवी की हत्या कर दी गई थी। यह मामला एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में चल रहा है। (संवाद)
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अदालत ने शिवगढ़ थानाध्यक्ष परशुराम ओझा की शेष गवाही के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है। अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के गुंगवाछ गांव में 15 मार्च 2022 को संकटा प्रसाद यादव, उनके पुत्र हनुमान बजरंगी, पूर्व प्रधान अमरेश यादव व उनकी पत्नी नइका देवी की हत्या कर दी गई थी। यह मामला एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में चल रहा है। (संवाद)
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